'Topraktan Sofraya Kapsamlı Bahçe Bakım Kursu' için başvurular başladı
Melikgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 09-13 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek 'Topraktan Sofraya Kapsamlı Bahçe Bakım Kursu' için başvuruların 30 Ocak'ta sona ereceğini duyurdu. Kurs, meyve ve sebze yetiştiriciliği, doğru budama ve aşılama teknikleri gibi konuları kapsamaktadır.

Melikgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 'Topraktan Sofraya Kapsamlı Bahçe Bakım Kursu' ismiyle düzenleyeceği kursun başvuru süreci başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda 09-13 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek kursun başvuralı 30 Ocak'ta sona erecek. Teoriden Uygulamaya Kurs programı, bir üreticinin veya hobi bahçesi sahibinin karşılaşabileceği tüm zorluklara çözüm sunacak şekilde tasarlandı. Katılımcılar; meyve ve sebze yetiştiriciliğinde hastalıklarla etkin mücadeleden, ağaçların ömrünü uzatan doğru budama ve aşılama tekniklerine kadar her konuda uzmanlaşacaklar. Ayrıca, iklim değişikliğinin getirdiği don ve kuraklık gibi risklere karşı alınacak stratejik önlemler, eğitimin en kritik başlıkları arasında yer alıyor.

Geleceğe yatırım

Bilinçli Gübreleme ve Organik Tarım Toprağın verimini korumak adına toprak bilgisi ve bilinçli gübreleme tekniklerinin öğretileceği kursta, sürdürülebilir üretim için organik tarım ve iyi tarım uygulamaları detaylandırılacak. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, bu bilgi birikimini bir 'Katılım Belgesi' ile taçlandıracaklar. Sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek bu eğitim fırsatını kaçırmamak için başvuruların şahsen yapılması gerekiyor. Melikgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Doğru teknik, bol ürün, sağlıklı gelecek!" sloganıyla çıktığımız bu yolda, toprağın bereketini sofranıza taşımak için sizleri bekliyoruz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
