Melih Savaş kabri başında anıldı

Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş, 2'nci ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı.

17 Mayıs 2021'de yaşamını yitiren Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş, vefatının 2'nci yılında kabri başında anıldı. Anma etkinliğine Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra Melih Savaş'ın ailesi, Tepebaşı Belediyesi başkan yardımcıları ve belediye çalışanları katıldı.

Savaş için edilen duanın ardından Başkan Ataç, "Uzun yıllar beraber çalıştık. Tepebaşı bölgesine çok emeği vardır. Erken ayrıldı aramızdan. Gerçekten çok farklı bir insandı. Bugün onu çok arıyoruz. Işıklar içinde, nur içinde uyusun" dedi.

Anma etkinliği, Savaş'ın kabrine karanfiller bırakılması ile sona erdi. - ESKİŞEHİR