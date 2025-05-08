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Mekke Yolu Projesi ile Hacı Adaylarına Kolaylık

Mekke Yolu Projesi ile Hacı Adaylarına Kolaylık
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İstanbul Havalimanı'ndan giden hacı adayları, 'Mekke Yolu' projesi sayesinde Suudi Arabistan'daki işlemlerden muaf tutulacak. Proje, 2025 hac dönemi boyunca binlerce hacı adayının işlemlerinin Türkiye'de tamamlanmasını sağlayarak, kutsal topraklarda sorunsuz giriş yapmalarını hedefliyor.

"Mekke Yolu" projesiyle İstanbul Havalimanı'ndan giden hacı adayları Suudi Arabistan'daki işlemlerden muaf tutulacak.

Suudi Arabistan ve Türkiye iş birliğiyle hayata geçirilen proje, hacı adaylarına büyük kolaylık sağlayacak. İstanbul Havalimanı bu hizmetin merkezlerinden biri olarak önemli bir rol üstleniyor. Proje kapsamında 2025 hac dönemi boyunca İstanbul'dan hareket edecek binlerce hacı adayının işlemleri Türkiye'de tamamlanarak, kutsal topraklarda sorunsuz bir giriş yapmaları sağlanacak.

Gönül Taşdemir, "Çok heyecanlıyız. Sevinçliyiz. Güzel bişey. Sekiz yıldır bekliyordum" dedi.

Ahmet Rasim Fil- Fatma Fil, "Çok mutluyuz. Çok çok sevinçliyiz. Bu uygulama çok güzel. Daha önce umreye gittim o zamanda yaptılar sıra beklemedik" ifadelerini kullandı.

Erdem Aysel Kılıç," Dokuz senedir bekliyoruz. Daha önce gittiğimde sıra vardı. 2015' te gitmiştim. Biraz sıkıntı vardı. Buradan işlemlerin yapılması çok iyi. Allah kısmet etti. Allah razı olsun. Memnunuz. Eşimle birlikte bekliyorduk. İşlemlerimizin burada yapılması çok güzel oldu. İşlemlerimiz hızlı bir şekilde, sıkıntısız bir şekilde oldu. İnşallah hacılığımızda sıkıntısız bir şekilde olur"diye söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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