Mekke Anlaşması'na Pakistan'da Coşkulu Kutlama

Pakistan'da Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı kutlamak amacıyla Pakistanlılar ellerinde Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan bayrakları ile konvoy düzenledi.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na yönelik kutlamalar Pakistan'da devam ediyor. Ülke genelinde çok sayıda gösteri yapılırken, bazı Pakistanlılar ise ellerinde Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan bayrakları ile motosikletlerle konvoy düzenledi. Konvoya katılanlar daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in fotoğraflarının bulunduğu pankartın önünde kutlamalarına devam etti.

Başkent İslamabad, Lahor ve diğer büyük şehirlerdeki önemli yapılar ise, hükümet binaları ve polis merkezleri yeşil ve kırmızı ışıklarla aydınlatıldı.

Pakistan'daki gösterilerde yapılan konuşmalarda, anlaşmanın İslam dünyasında daha büyük birlik, ortak güvenlik ve istikrar yolunda önemli bir adım olduğu belirtilerek, anlaşmanın Müslümanlar için yeni bir dönemin başlangıcı olduğu ve barış, güvenlik ile bölgesel istikrarın korunması konusundaki önemine dikkat çekildi.

"Üç ülkeden birine saldırı, hepsine yapılmış sayılacak"

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, geçtiğimiz cuma günü Mekke-i Mükerreme'de düzenlenen üçlü zirvede ortak savunma anlaşması imzalamıştı. Anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından El-Safa Sarayı'nda imzalanmıştı.

Savunma odaklı iş birliği düzenlemesi olarak tanımlanan anlaşmanın herhangi bir ülkeyi hedef almadığı, yük paylaşımı ve ortak güvenlik yaklaşımı yoluyla bölgesel ve küresel barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesini amaçladığı belirtilmişti.

Anlaşma kapsamında üç ülkenin ortak caydırıcılığının güçlendirilmesi hedeflenirken, taraflardan herhangi birine yönelik silahlı saldırının üçüne birden yapılmış saldırı olarak kabul edileceği hükme bağlanmıştı. Anlaşmanın ayrıca üç ülke arasındaki savunma iş birliğinin geliştirilmesini öngördüğü bildirilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı