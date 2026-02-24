Haberler

Kabe'de en kalabalık Ramazan umresi

Kabe'de en kalabalık Ramazan umresi
Güncelleme:
Suudi Arabistan'ın Mekke şehrindeki Mescid-i Haram ve Kabe, bu Ramazan ayında 11 milyondan fazla Müslüman tarafından ziyaret edildi. Umre ziyaretleri sırasında hac kotalarının artırılmasına yönelik yeni düzenlemeler de gündemde.

Suudi Arabistan'ın Mekke şehrindeki Mescid-i Haram ve içinde yer alan Kabe'de tarihin en kalabalık Ramazan umresi yaşanıyor.

Suudi Arabistan'ın Mekke şehrindeki Mescid-i Haram içerisinde yer alan Kabe, bu yıl Ramazan ayında ziyaretçi akınına uğradı. Hac döneminde kota uygulaması devreye girdiği için 1447 hicri yılı, Ramazan ayı tarihinde en kalabalık umre ziyaretinin yapıldığı yıl oldu. Bu yıl Ramazan ayında Kabe'yi şu ana kadar 11 milyondan fazla Müslümanın ziyaret ettiği belirtiliyor. Kabe'nin etrafındaki avlu, ibadet edenlerle dolup taşıyor. Suudi Hac ve Umre Bakanlığı, Harem çevresindeki yeni düzenlemelerden sonra binde 1 olan ülke hac kotalarını ne kadar arttırabileceğini de yeni dönem için test ediyor. Her ülkede hac sırası yoğunluğu sebebiyle kotaların önce binde 1.5'a, sonrasında binde 2'ye çıkartılması değerlendiriliyor. Türkiye'de yaklaşık olarak 1.8 milyon kişi, Endonezya ve Malezya'da ise 3 milyondan fazla kişi hac için sıra bekliyor. - MEKKE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
