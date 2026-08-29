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Yörük Yürüyüşü Coşkusu: Mehteran Karşılamasında Duygusal Anlar

Yörük Yürüyüşü Coşkusu: Mehteran Karşılamasında Duygusal Anlar
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Eskişehir'de düzenlenen 33. Ertuğrulgazi Şurası ve Yörük Etkinlikleri kapsamındaki yürüyüşe yoğun katılım oldu. Kortejdeki mehteran takımını coşkuyla karşılayan bir vatandaş renkli görüntüler oluşturdu.

Eskişehir'de düzenlenen "Yörük Yürüyüşü" etkinliği yoğun katılımla gerçekleştirildi. Korteje eşlik eden mehteran takımını "hoş geldiniz" diyerek karşılayıp adeta çocuklar gibi sevinen bir adam, renkli görüntüler oluşturdu.

Ertuğrulgazi Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen '33. Ertuğrulgazi Şurası ve Yörük Etkinlikleri' sürüyor. Etkinlikler kapsamında, bugün Yörük Yürüyüşü gerçekleştirildi. Atlılar, mehteran takımı ve geleneksel kıyafetler giyen çok sayıda vatandaş, saat 17.00'da Adalar Bulvarı'nda toplanarak kortej oluşturdu. İki Eylül Caddesi ve Hamamyolu Caddesi gibi kentin işlek noktalarından geçen kortej halk tarafından alkışlanırken, birçok vatandaş o anları cep telefonu kameraları ile kayıt altına aldı. Banka Caddesi'nde bir adam ise, korteje eşlik eden mehteran takımını görünce adeta çocuklar gibi sevindi. Mehteran takımını "hoş geldiniz!" diyerek karşılayan adam, söylenen marşlara eşlik etti.

Kortej, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde yürüyüşünü tamamladı. Mehteran gösterileri ile başlayan program; protokol konuşmaları, folklor ekibi gösterileri ve geleneksel Türk oyunlarının gösterimi gibi çeşitli etkinliklerle devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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