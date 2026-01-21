Haberler

Kars'ta Mehmetçik paletli kar aracıyla yaşlı hastaya ulaştı

Kars'ın Akyaka ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 70 yaşındaki Birsen Durak, Mehmetçik tarafından paletli iş makinesiyle hastaneye yetiştirildi. Şiddetli tipi ve kötü hava koşulları nedeniyle ambulansın ulaşılamadığı köye ulaşan askerler, yaşlı kadını sağlık ekiplerine teslim etti.

Kars'ta eksi 30 derece soğukta sınırı bekleyen Mehmetçik, köyde mahsur kalan yaşlı hasta kadını paletli iş makinesiyle ulaşarak hastaneye yetiştirdi.

Kars'ın Akyaka ilçesi İbiş köyünde yaşayan ve kısa süre önce dizinden ameliyat olan Birsen Durak (70), ağrılarının artması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Ancak şiddetli tipi ve yoğun kar yağışı nedeniyle ambulans köye ulaşamadı. Bunun üzerine 25'inci Hudut Tugayı 3'üncü Hudut Taburu 1'inci Yiğitler Hudut Karakol Komutanlığı ile İl Özel İdaresi ekipleri koordineli çalışma başlattı. Köy yolunun iş makineleri ve birliğe ait 'Pistonbully' tipi paletli kar küreme aracıyla temizlenmesinin ardından, Mehmetçik tarafından evinden alınan Birsen Durak, Tilki Tepe mevkiinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Durak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
