Mehmet Kaya İnşaat'tan Öğretmenler Günü Kutlaması

Güncelleme:
Gaziantep'in Araban ilçesinde faaliyet gösteren Mehmet Kaya İnşaat, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenleri onurlandıran bir mesaj yayımladı. Mesajında, öğretmenlerin toplumu aydınlatmadaki önemine vurgu yapılarak, onların geleceği şekillendirme rolünün altı çiizildi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde ve bölgede uzun yıllardan beri inşaat sektöründe faaliyet gösteren Mehmet Kaya İnşaat '24 Kasım Öğretmenler Günü' nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Arabanlı mütheahhit Mehmet Kaya yayımladığı mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başöğretmenlik unvanını kabul ettiği tarih olan 24 Kasım günü, 1981 yılından itibaren ükemizde Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. İlk emri "Oku" olan bir medeniyetin mensubu olarak bizim için öğrenmenin ve dolayısıyla irfan ordusunun neferleri öğretmenlerin ayrı bir yeri, ayrı bir önemi bulunmaktadır. Araban ilçemizde, bölgemizde ve ülkemiz genelinde görev yapan öğretmenlerimizin büyük özveri ve sevgiyle yetiştirdiği çocuklarımızın, uygarlık yarışında ülkemizi lider ülke yapacağından müteahhit Mehmet Kaya inşaat şirketi olarak hiç kuşkumuz yoktur. Ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin varlığı, bizlere daima güven vermektedir. Tarihin altın sayfalarında yerini almış büyük medeniyetlerin unsurları tetkik edildiğinde, bu medeniyetlerin inşasında birinci sırada öğretmenleri, ilim ve irfan insanlarını görmekteyiz. Öğretmenlerimiz, dün olduğu gibi bugün de değişimin, gelişimin, yenilenmenin ve daha ileri hedeflere doğru yürümenin anahtarı durumundadır. Bir yandan çağın gerektirdiği bir Türkiye'yi inşa edip Türkiye yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda çocuklarımıza bilgi edinme yöntemlerini öğretirken; bir yandan da onları içinde yaşadıkları çağı anlayıp yorumlayabilen, şefkati, sevgiyi, merhameti ve medeniyet değerlerimizi bilen erdemli bireyler olarak yetiştirme misyonuna sahiptir. Bu duygu ve düşüncelerimle Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, görevinin başında bulunan değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
