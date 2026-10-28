Mehmet Kaya’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Müteahhit Mehmet Kaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.

Arabanlı genç iş insanı Müteahhit Mehmet Kaya mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin 103'üncü kuruluş yıldönümüne ulaşmanın onurunu, gururunu ve coşkusunu tüm Arabanlı hemşerilerimizle birlikte yaşıyoruz. Milli egemenlik çatısı altında, ırk, din, dil ve cemiyet farkı gözetmeksizin demokrasi çizgisinde buluşturan Cumhuriyet, milletin kendi egemenliğini kullandığı Devlet yapısıdır. Türk milleti olarak bu idareye çok büyük zorluklardan sonra kavuştuk. Vatan toprakları üzerinde oynanan iç ve dış tehditlere karşı omuz omuza vererek tarihin az şahit olduğu bir Kurtuluş Savaşı başlatmış ve tarihimize yaraşır bir mücadele örneği vererek Cumhuriyeti kurduk. Bugün 103'üncü yıl dönümünü kutladığımız Cumhuriyetimizin, simgesi olan al yıldızlı bayrağımız rengini bağımsızlık ve hürriyetimiz uğruna can vermiş şehitlerimizin kanından almaktadır. Cumhuriyet, her türlü zorluk ve yokluğa rağmen, Milletimizin özünde var olan birlik ve beraberliğin, bağımsızlık ve hürriyet aşkının, muasır medeniyet seviyesine erişmiş güçlü bir Türkiye kurma azim ve kararlılığının gurur verici eseridir. Bu ülkenin fertleri olarak, atalarımızın emaneti olan bu güzel vatanı ve bağımsızlığımızı daima muhafaza etmek, Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak, Türkiye'yi dünyanın lider ülkelerinden biri haline getirmek için el ve gönül birliği halinde çalışmak, bu cennet misali vatanımızı bizlere armağan eden şehitlerimize ve gazilerimize minnet borcumuzdur. Birliğimizi geçmişte olduğu gibi bugün de, gelecekte de hep muhafaza edeceğiz. Birlik ve bütünlüğümüze, demokrasimize, barışımıza, kardeşliğimize sahip çıkmaya, Cumhuriyetimizin temel değerlerini her zaman el üstünde tutmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103'üncü yıldönümü vesilesiyle, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu devleti ve güzel vatanı bizlere miras bırakan şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli Arabanlı hemşerilerimin ve Avrupa ülkelerinde yaşayan tüm Arabanlı gurbetçi hemşerileri ile aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetimizin 103'üncü yılı kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı