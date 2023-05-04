Mehmet Demir'den GLİ'ye 167 yeni işçi alımı müjdesi

AK Parti Kütahya Milletvekili adayı Mehmet Demir, Tunçbilek Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü'ne 167 yeni işçi alımı yapılacağını bildirdi.

Demir, yaptığı açıklamada, "Hemşehrilerime bir süredir takibini yaptığımız müjdeli haberi vermek istiyorum. Tunçbilek Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü'ne 167 yeni işçi alımı yapılacak. Bu hususla ilgili detaylı bilgiler önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanacak. Kütahyamıza hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA