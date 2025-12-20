Fotoğraf makinelerine verilen ömür

Düzce'de yaşayan Mehmet Aygün, makine koleksiyonuyla fotoğrafçılığa ışık tutuyor. Tam 41 yıldır fotoğrafçılık yapan Aygün sahip olduğu makine koleksiyonuyla 1930'lu yıllardan dijital döneme kadar 200'den fazla fotoğraf makinesiyle dikkat çekiyor.

Konya'dan Düzce'ye yerleşen Mehmet Aygün, geçirdiği rahatsızlıklar nedeniyle bir kolunu kaybetti ancak tutkusu olan fotoğrafçılığı hiç bırakmadı. Tam 41 yıldır fotoğrafçılık yapan 57 yaşındaki Mehmet Aygün, tutkusunu koleksiyon haline getirerek 1930'lu yıllardan günümüze kadar kullanılan fotoğraf makinelerini biriktirmeye başladı. Bu çerçevede koleksiyonunda analog ve dijital olmak üzere 200'den fazla makine bulunduran Aygün'ün Koleksiyonunda filmli makinelerden kartlı polaroid makinelere geçmişte kullanılan tele lenslerden sinema yansıtma makinelerine kadar birçok makine ve fotoğrafçılık teçhizatlarını koleksiyonunda barındırıyor.

Koleksiyonu hakkında bilgiler veren Mehmet Aygün şunları söyledi, "Konya'da uzun süredir fotoğraf makinesi tamiri yapıyordum. Uzun yılardır sessiz, rahat bir il arıyordum. Kısmet Düzce'ymiş. Hem makinelerimi sergilemek hem de makine tamirimi burada yapmak istiyorum. Koleksiyonum ise fotoğraf makineleriyle alakalı. 1920'ler, 30'lardan gelen bir koleksiyona sahibim. Ne yazık ki Konya'da dükkanımda büyük bir yangın yaşadım. Koleksiyonumun büyük bir kısmı gitti. Ancak burada yüzde 10'u kadarı kaldı. İnsanlara da bu makineleri sergileyerek geçmişte kullanılan makineleri gösterme ihtiyacı hissettim. Bu sergide eskiye dayalı 150'ye yakın analog, yeni nesil dijital makinelerle birlikte 250-300 civarında makine var. Buradaki birçok makineyi gençlerimiz görmedi. Onların daha çok dijital makinelere merakları var. Eskiye dair film üretilmediği için dijital makinelere çok fazla talep var. İyi bir fotoğraf gözü olan analog makine ile dijital makine ile çekilen fotoğrafları ayırt edebilir. Bence analog. Neden? Dijital makinelerde çekilen fotoğraflarda planlar, fonlar ile çekilen konu içiçe geçer. Analog makinelerde ise alan derinliği, aradaki boşlukları fotoğraflarınızda görebilirsiniz. Analog makine ile dijital makine farkı budur. Dijital makinler günümüzde çok fazla ivme kazandı. ve insanları birazda tembelleştirdi. Fotoğrafçılık aslında bir sanattır, uğraştır, bilgidir, bilgi birikimidir. Bunların yanına iyi de bir bakışınız ve perspektifinizde varsa iyi bir yerlere gelmiş olursunuz."

Düzce'de dükkan açan Mehmet Aygün, makinelerini de burada meraklıları için sergilemeye başladı. - DÜZCE