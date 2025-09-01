Mehmet Atmaca, Gazze Ablukasını Kırmak İçin Özgürlük Filosuna Katıldı

Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Özgürlük Filosu'na katıldı.

Saadet Partisi Bursa İl Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen uğurlama töreninde konuşan İl Başkanı Hamza Gürsel, halkın gösterdiği destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

"Hepsinden Allah razı olsun. Milletimiz, hangi kapıyı çalsak büyük bir fedakarlıkla maddi ve manevi her türlü desteğini esirgemedi. Çok sınırlı sayıda katılımla da olsa, inşallah bu filoda biz de yerimizi alıyoruz."

Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen filoya dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda aktivist, siyasetçi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin de destek verdiğini belirten Milletvekili Mehmet Atmaca, bu filoda yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Atmaca konuşmasında, yaşanan zulme dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Yaşadığımız tarih içerisinde, dünya tarihinde görülmüş en ağır zulümlerden biriyle karşı karşıyayız. Bugün yaşananlara herkes şahit. Herkes benim kadar üzgün ve çaresiz. Biz, toplumları temsilen oraya ulaşmak ve bu ablukayı kırmak için yola çıktık. Eminim ki hepiniz benimle gelmek isterdiniz. Biz, dualarınızla orada etkili olacağımıza inanıyoruz."

Konuşmaların ardından yapılan dualarla uğurlanan Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, sevenleriyle vedalaştıktan sonra yardım filosuna katılmak üzere yolculuğuna başladı. - BURSA