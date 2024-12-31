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Mehmet Akif Ersoy Vefat Yıldönümünde Anıldı

Mehmet Akif Ersoy Vefat Yıldönümünde Anıldı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde milli şair Mehmet Akif Ersoy vefat yıl dönümünde düzenlenen "Bozüyük Gençliği Akif'i Anıyor" konferansında gençler, Akif'in değerlerini öğrenme fırsatı buldu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde milli şair Mehmet Akif Ersoy vefat yıl dönümünde rahmetle anıldı.

Bozüyük İlçe Müftülüğü tarafından Demir Hafız Mehmet Akif Ersoy vefat yıl dönümünde rahmetle anıldı. Yeşilkent Kumralabdal Kur'an Kursu konferans salonunda "Bozüyük Gençliği Akif'i Anıyor" konulu konferans programı düzenlendi. İstiklal Marşının yazarını tanıtmak, gençliğe Mehmet Akif Ersoy'u anlatmak için konferans düzenlendiğini ifade eden Bozüyük İlçe Müftüsü Muammer Ölmez "Bozüyük gençliğimizin milli ve manevi değerlerle mücadele olması için düzenlediğimiz programa katılan bütün öğretmen, öğrencilerimize ve katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Bozüyük'ümüzde kim var dendiği zaman sağına soluna bakmadan, 'Ben varım' diyecek 'Asım'ın Nesli' ruhuyla hayata bakacak bir nesil için çalışmalar yapmaktayız. Bozüyük'ümüzde diyanet gönüllü gençlik oluşturabilmek için gençlerimizle beraberiz. Gençlik buluşmalarımızla, gençliğe yönelik yarışmalarımızla, değerler eğitimi ile gençliğimizi kıvama getirmek ve gençliğimize istikbal aşılamak için gayret içerisindeyiz. Bu manada Bozüyük Gençliği Akif'i anıyor konferansımızla gençlerimizin hem gönüllerine ve hem de program sonunda midelerine hitap edecek maddi ve manevi bir çalışma içerisinde olduk. Destek veren başta konferans için Sakarya'dan zahmet buyurarak ilçemize teşrif eden tarihçi yazar kıymetli hocam Mustafa Turan'a, Milli Eğitim Müdürümüz Servet Çetinkaya'ya ve okul müdürleri olmak üzere Müftülük personelimize, manevi hafız annelerimize, katılan gençlerimize ve Çanakkale şiirini ezbere güzel okuma yarışmasına katılan öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Sonrasında tarihçi yazar Mustafa Turan sunumlarını gerçekleştirdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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