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Mehir Vakfı'ndan DPÜ yönetimine ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Mehir Vakfı'ndan DPÜ yönetimine ziyaret

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Mehir Vakfı Kütahya Temsilcisi İbrahim Bayrak ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Mehir Vakfı Kütahya Temsilcisi İbrahim Bayrak ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Rektör Kazım Uysal'a, Rektör Yardımcısı Şahmurat Arık, Mehir Vakfı Kütahya Temsilcisi İbrahim Bayrak'a ise, Mehir Vakfı Aile Derneği Başkanı Süreyya Gezginci, Mehir Vakfı Aile Derneği üyeleri Abdurrahman Tekin ve Mustafa Oflaz, Genç Mehir Derneği Başkanı Muhammed Emin Sarı, Genç Mehir Derneği Başkan Yardımcısı Bekir Adam, Konya Dostluk Grubu Başkanı Ahmet Özeskisi ve Konya Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Hüseyin Büyüksütçü eşlik etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı görüşmenin ardından İbrahim Bayrak ve beraberindeki heyet Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şahmurat Arık'ı da makamında ziyaret etti. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kazım Uysal Kütahya Rektör Yerel Haberler

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