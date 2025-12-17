Atatürk Üniversitesi'nde 'Medyada suç ve suçun temsili' paneli

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde "Medyada suç ve suçun temsili" paneli gerçekleştirildi.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde, Fakültesi Dezenformasyonla Mücadele ile Odak Fotoğrafçılık ve Gezi Kulüpleri, Hukuk Fakültesi ile Hukuk Araştırmaları ve Kriminoloji Topluluğu paydaşlığında düzenlenen "Medyada Suç ve Suçun Temsili" başlıklı panel, Fakültenin çok amaçlı salonunda gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşcıoğlu'nun üstlendiği panelde, suç olgusunun medyada temsili ve haberleştirilmesi; medyatik, sosyolojik ve hukuki boyutlarıyla ele alındı.

Panelde; İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Köseoğlu, Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sait Gülsoy, Hukuk Fakültesi Öğretim Elemanı Arş. Gör. Merve Şahin Akdemir ve Genç Avukatlar Topluluğu Başkanı Av. Serhat Ay panelist olarak yer aldı.

Panel kapsamında basın özgürlüğü, suçun haberleştirilme süreci, dijital medyada suç temsili, yargılama aşamasında medyanın rolü ve masumiyet karinesi gibi önemli başlıklar ele alındı. Panel, soru-cevap kısmıyla sona erdi. - ERZURUM