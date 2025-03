Medical Point Hastanelerinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kubba mesajında, "Bugün, tüm dünyada kadınların güçlerini, başarılarını ve katkılarını kutladığımız özel bir gündür. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınların toplumdaki her alandaki rolünü takdir etme, onurlandırma ve eşitlik mücadelesine verdiğimiz desteği bir kez daha hatırlatma fırsatıdır. Sağlık sektöründe kadınlarımız, her gün özverili bir şekilde hizmet vererek hastalarımıza şifa olmaktadır. Hemşirelerimizden doktorlarımıza kadar tüm kadın sağlık çalışanlarımızın gösterdiği fedakarlık, iş ahlakı ve güçlü duruşları, sağlık alanının en önemli yapı taşlarını oluşturmaktadır. Bu özel günde, kadınların sağlık sektöründeki katkılarını bir kez daha takdir ediyoruz. Ayrıca, toplumsal cinsiyet eşitliği için gösterilen çabaların gücüne olan inancımızı tekrar etmek istiyoruz. Kadınların her zaman daha iyi bir yaşam hakkına, fırsatlara ve eşitliğe sahip olması için üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Kadınların her alanda eşit haklara sahip olmasını sağlamak, sadece bir gereklilik değil, aynı zamanda toplum olarak üzerimize düşen bir sorumluluktur. Bu anlamlı günde, başta sağlık sektöründeki tüm kadınlar olmak üzere, tüm dünyadaki kadınların hak ettikleri saygı, eşitlik ve fırsatlarla buluşacağı bir gelecek temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP