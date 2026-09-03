Mecidiyeköy'de Metrobüs Arızası Trafiği Kilitledi
İstanbul Mecidiyeköy Metrobüs Durağı’nda arızalanan metrobüs nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.
İstanbul Mecidiyeköy Metrobüs Durağı'nda arızalanan metrobüs nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. Metrobüs yolunda da araç yoğunluğu meydana geldi.
İstanbul Mecidiyeköy Metrobüs Durağı'nda arızalanan metrobüs nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. Durakta bekleyen yolcular uzun kuyruklar oluştururken, metrobüs yolunda da araç yoğunluğu meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmasının ardından arızalı metrobüs, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Metrobüsün çekilmesinin ardından seferler ve metrobüs yolundaki trafik normale döndü.