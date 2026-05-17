MEB Özel Öğretim Genel Müdürü Güner'den sürücü eğitimi değerlendirmesi

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Genel Müdürü Fetullah Güner, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sürücü kursu temsilcileriyle bir araya gelerek sürücü eğitimi alanındaki gelişmeler, eğitim standartları ve sektörün mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karadeniz Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu (KASKEF) toplantısı kapsamında Vezirköprü'ye gelen Güner'e, Trafik ve Sürücü Eğitimleri Daire Başkanı İsmail Hacıhasanoğlu ile sektör temsilcileri eşlik etti. Program kapsamında sürücü kursu işletmecileriyle görüş alışverişinde bulunulurken, eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Heyet ayrıca Şahinkaya Kanyonu ve Vezirsuyu Tabiat Parkı ziyaretlerinde bulundu.

Programa TÜSEKON Genel Başkanı Murat Tekin, KASKEF Başkanı Yıldıray Asan, MASKEF Başkanı Ali Rıza Coşkun, İSKEF Başkanı Recep Ay, TÜMEDEF Başkanı Talat Yıldız ile çeşitli illerden sürücü kursları dernek başkanları ve sektör temsilcileri katıldı. - SAMSUN

