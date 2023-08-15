Mazgallara sıkışan kedileri itfaiye kurtardı

TOKAT - Tokat'tın Erbaa ilçesinde mazgallara sıkışan 3 yavru kediyi Erbaa itfaiye ekipleri kurtardı.

Tokat'ın Erbaa ilçesi Kuruçay Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerine ait mazgal içerisine düşen 3 yavru kediyi Erbaa itfaiyesi kurtardı. Mazgalların genişletilmesi sonucunda itfaiye ekipleri yavru kedilere ulaştı. Kurtarılan kedilerin sağlıkların iyi olduğu anlaşılınca serbest bırakıldı. Bahçede dolaşan kedilerle oynayan çocukların mutluluğu kameralara yansıdı.