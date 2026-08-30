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TCG Enez, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Tekirdağ'da Ziyarete Açıldı

TCG Enez, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Tekirdağ'da Ziyarete Açıldı
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30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı mayın avlama gemisi TCG Enez, Tekirdağ’da vatandaşların ziyaretine açıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı mayın avlama gemisi TCG Enez, Tekirdağ'da vatandaşların ziyaretine açıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde özel bir limana yanaşan TCG Enez, gün boyunca vatandaşların ilgisini gördü. Gemiyi ziyaret eden vatandaşlara görevli personel tarafından geminin özellikleri, görevleri ve donanımı hakkında bilgiler aktarıldı.

Çocuklarıyla birlikte gemiyi gezen vatandaşlar, hem bayram coşkusunu yaşadı hem de Türk Deniz Kuvvetleri'nin kullandığı gemilerden birini yakından tanıma fırsatı buldu.

Ziyaretçilerden Volkan Günaydın, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Tekirdağ'a gelen gemiyi çocuğuyla birlikte gezdiğini belirterek, ziyaretin kendileri için güzel bir deneyim olduğunu ifade etti.

Gemi personelinin kendilerine detaylı bilgiler verdiğini söyleyen Günaydın, "Gemiyi gezerken Deniz Kuvvetlerimizin gücünü daha yakından görme fırsatı bulduk. Özellikle çocuklarımız açısından da çok güzel ve öğretici bir etkinlik oldu. Herkesin gelip bu gemiyi görmesini tavsiye ediyorum" dedi.

TCG Enez'in ziyarete açılması, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine farklı bir anlam katarken, vatandaşlar gemi önünde hatıra fotoğrafları çektirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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