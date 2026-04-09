Genelkurmay Başkanı Orgenal Bayraktaroğlu: "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın gücünün temeli, eğitim ve eğitimin semeresini aldığımız tatbikatlardır"

Mavi Vatan 2026 Tatbikatı'nın 'fiili atış sahfası' ardından açıklamalarda bulunan Genelkurmay Başkanı Orgenal Selçuk Bayraktaroğlu, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın gücünün temeli, eğitim ve eğitimin semeresini aldığımız tatbikatlardır. tatbikatın bugünkü bölümünde; 'TCG Anadolu'dan 'BAYRAKTAR TB-3'ün kalkış ve inişi, 'TB-3' ile ilk kez 'Kamikaze İDA'yı imhası faaliyetleri icra edilmiştir" dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgenal Selçuk Bayraktaroğlu, Mavi Vatan 2026 Tatbikatı'nın fiili atış sahfasının ardından TCG Anadolu çok maksatlı amfibi gemisinde açıklama yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcılığının önemine değinen Genelkurmay Başkanı Orgenal Bayraktaroğlu, "Türkiye; güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir unsuru, küresel bir güçtür. Yerli ve milli imkanlar, yüksek teknoloji ürünleri, insansız ve insanlı platformlar, ekde ettiği imkan ve kabiliyetlerle TSK bölgede önemli bir caydırıcı güçtür. Bu caydırıcılığın en önemli unsurlarından biri Mavi Vatan'dır. Mavi Vatan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından korunmaktadır" dedi.

"TB-3 ile ilk kez 'Kamikaze İDA'yı imhası faaliyetleri icra edilmiştir"

Tatbikatla ilgili detaylardan bahseden Orgeneral Bayraktaroğlu, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın gücünün temeli, eğitim ve eğitimin semeresini aldığımız tatbikatlardır. İşte bu tatbikatlardan biri de 10 gündür devam eden Mavi Vatan Tatbikatıdır.3- 10 Nisan 2026 tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de. Tatbikattaki amaç, harekata hazırlık eğitimleri, sevk ve idare etkinliği, müşterek çalışabilirliktir. Bu tatbikat aynı zamanda müşterek bir eğitim faaliyetidir. Asıl olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığından, destek olarak ise Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Sahil Güvenlik Komutanlığından, toplam 15 bin personel ile ayrıntıları arz edilen 120 yüzer unsur ve muhtelif sayıda uçağımızın katılımı ile gerçekleştirilen tatbikatın bugünkü bölümünde; 'TCG Anadolu'dan 'BAYRAKTAR TB-3'ün kalkış ve inişi, 'TB-3' ile ilk kez 'Kamikaze İDA'yı imhası faaliyetleri icra edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Programda Orgeneral Bayraktaroğlu'nun yanı sıra Deniz Kuvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'da yer aldı. - ANTALYA

