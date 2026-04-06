Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenen ve Türk Deniz Kuvvetleri'nin en kapsamlı faaliyetlerinden biri olan Mavi Vatan-2026 Tatbikatı devam ediyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı komutanlıkların harekata hazırlık seviyelerini yükseltmek, personelin çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yetenekleri ile diğer kuvvet komutanlıkları ile müşterek çalışabilirlik usullerinin geliştirilmesi amacıyla 3-9 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Mavi Vatan-2026 Tatbikatı devam ediyor. Tatbikata Deniz Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarından 15 bin personel, 1 amfibi hücum gemisi, 12 fırkateyn, 4 korvet, 14 hücumbot, 8 denizaltı, 8 mayın avlama gemisi, 16 karakol gemisi, 20 amfibi çıkarma gemisi, 29 yardımcı sınıf gemi, 5 İnsansız Deniz Aracı (İDA), 2 Sahil Güvenlik gemisi ve 6 Sahil Güvenlik botu olmak üzere 120 gemi katılıyor. Tatbikatta havadan ise 5 deniz karakol (D/K) uçağı, 3 genel maksat uçağı, 2 taarruz uçağı ile birlikte aralarında 24 SİHA ve çeşitli tiplerde helikopterlerin (AB-212, SH-70, AH-1W, ağır yük nakliye helikopteri) bulunduğu 50 hava vasıtası yer alıyor.

Tatbikatta tarihi "ilkler" yaşanacak

Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de 3-8 Nisan tarihleri arasında icra edilen "Harekata Hazırlık ve Fiili Silah Eğitimleri" ile başlayan tatbikatta, 9 Nisan tarihinde Antalya Körfezi'nde yapılacak "Fiili Atış Safhası (FAS)" tarihi anlara ve ilklere sahne olacak. Fiili Atış Safhası programına göre tatbikatta, TCG Anadolu gemisinden TB-3 S/İHA kalkış ve iniş gerçekleştirecek. TCG Anadolu'dan kalkan TB-3, ilk kez bir Kamikaze İDA'nın imhasını gerçekleştirecek. TCG Sakarya denizaltısı tarafından ilk kez AKYA harp başlıklı torpido atışı icra edilecek. Tatbikat kapsamında Pirana K-İDA ile ilk kez Kamikaze İDA hücumu yapılacak. Bu önemli safhada ayrıca sürüklenen mayın imhası, fırkateyn ve hücumbotlarla Ateş Adası hedefine kara bombardımanı atışı, Albatros K-İDA hücumu, TB-3 ile MAM-L atışı, AH-1W helikopterlerinden CİRİT ve Flare atışı, SH-70 helikopterinden TEMREN atışı ile Sea Sparrow G/M atışları da gerçekleştirilecek. Atışların ardından tatbikat, personele hitap ve tören geçişi ile sona erecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı