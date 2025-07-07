Matbaacılar, 7 Temmuz Dünya Matbaacılar Günü'nde Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Matbaacılar, 7 Temmuz Dünya Matbaacılar Günü'nde Anıtkabir'i Ziyaret Etti
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Matbaacılar Federasyonu, 7 Temmuz Dünya Matbaacılar Günü kapsamında Anıtkabir'de bir araya gelerek, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu. Federasyon Başkanı İlyasoğlu, deftere yazdığı mesajda, Atatürk'ün ilke ve devrimlerine bağlılıklarını vurguladı.

7 Temmuz Dünya Matbaacılar Günü kapsamında Ankara'da buluşan Matbaacılar Federasyonu'nun yurt çapındaki üye oda ve derneklerinin temsilcileri Anıtkabir'i ziyaret ederek mozoleye çelenk bırakıp, saygı duruşunda bulundu.

Matbaacılar Federasyonu Genel Başkanı Ozan Kurtuluş İlyasoğlu, beraberindeki Ankara Matbaacılar Odası Başkanı Hüseyin Gürbüz, Trabzon Matbaacılar Odası Başkanı Mustafa Özcelep, Erzurum Matbaacılar Odası Başkanı Hikmet Karaca, Bursa Matbaacılar Odası Başkanı Mehmet Akif Erol, İstanbul Anadolu Yakası Matbaacılar Derneği Başkanı Erdem Balaban ve İzmir Matbaacılar Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Gültekin'in de aralarında bulunduğu Federasyona bağlı illerden gelen oda ve derneklerin başkan ve yöneticilerinden oluşan heyet ile birlikte 7 Temmuz Dünya Matbaacılar Günü kapsamında Anıtkabir'de Ata'nın huzuruna çıktı.

İlyasoğlu başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozelesine geldi. Başkan İlyasoğlu'nun mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. ve İstiklal Marşı okundu.

Misak-ı Milli Kulesine beraberindeki heyet ile birlikte geçen Başkan İlyasoğlu, Anıtkabir Özel Defterini imzaladı. Başkan İlyasoğlu, deftere şunları kaydetti: "Aziz Atatürk. Matbaacılar Günü dolayısıyla Matbaacılar Federasyonu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve diğer illerden gelen oda ve dernek başkan ve yöneticilerinden oluşan bir heyet olarak manevi huzurundayız. Sektör olarak sizden ve ilkelerinizden aldığımız güçle hedef gösterdiğiniz çağdaş medeniyet seviyesiyle yarışır haldeyiz. Daha ileriyi hedefleyerek ve çok çalışarak size layık olmaya, ülkemizin kalkınmasına değer katmaya çalışıyoruz. İlkelerinizin, devrimlerinizin ve eserlerinizin yılmaz bekçileriyiz. Fikirleriniz ve manevi ışığınız bizlere yol gösterici olmaya sonsuza kadar devam edecektir. Kurduğun demokratik, çağdaş, laik Türkiye Cumhuriyeti'nin hür vatandaşları olarak size minnettarız. Sizi, aramızdan ayrılışınızın 87. yılında daha da artan bir minnet ve şükran ve özlemle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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