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Marmarisli öğrenciler işaret dili ile Kerimoğlu Türküsünü söyledi

Marmarisli öğrenciler işaret dili ile Kerimoğlu Türküsünü söyledi

Yerel Haberler

Muğla'nın Marmaris ilçesi Evrenpaşa İlköğretim okulu öğrencileri, öğretmenleri Seda Demirtürk ile birlikte gittikleri Belen Kahvesinde 'Kerimoğlu türküsü'nü işaret dili ile söyledi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Evrenpaşa İlköğretim okulu öğrencileri, öğretmenleri Seda Demirtürk ile birlikte gittikleri Belen Kahvesinde 'Kerimoğlu türküsü'nü işaret dili ile söyledi.

Marmarisli öğrenciler ve öğretmenleri, Kerimoğlu türküsünün geçtiği Belen Mahallesi'ne gitti. Öğrenciler Belen Kahvesi önünde yöresel kıyafetler giyerek işaret dili ile Kerimoğlu türküsünü söyledi. Ayrıca öğrenciler Belen Kahvesi hikayesini de hem sesli hem de işaret dili ile anlattı. Öğrencilerin işaret dili ile türküyü seslendirmesi görenleri duygulandırdı. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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