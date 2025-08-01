Marmaris ve Datça'da Dönüş Trafiği Yoğunlaştı

Marmaris ve Datça'da Dönüş Trafiği Yoğunlaştı
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Muğla'nın popüler turizm merkezlerinde tatil yapan vatandaşların dönüş yolculukları sırasında, Denizli-Aydın kavşağında uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik ekipleri, yoğun trafik akışını sağlamak için çalışmalara devam ediyor.

Muğla'nın Marmaris, Datça ve Fethiye gibi gözde turizm merkezlerinde tatil yapan vatandaşların dönüşe geçmesiyle birlikte, trafikte yoğunluk da arttı.

Muğla'nın Menteşe ilçesi girişindeki Denizli- Aydın kavşağında uzun araç kuyrukları oluştu. Muğla'dan Aydın ve Denizli yönüne çıkış sağlayan önemli noktalardan biri olan kavşakta zaman zaman trafik durma noktasına gelirken, yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Dönüş yoluna geçen tatilciler, kavşakta ilerlemekte güçlük çekti. Trafik ekipleri, kavşakta araç akışını sağlamak için yoğun çaba harcarken, sürücüler sıcak havada uzun süre araçlarında beklemek zorunda kaldı. Bazı sürücüler ise güzergah değiştirerek alternatif yollara yöneldi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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