Üye Girişi
Haberler

Marmaris'te Yaban Domuzları Şehir Sokaklarında Geziyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaban domuzları, şehir merkezine inerek cadde ve sokakları istila etmeye başladı. Araç sürücülerinin çaldığı korna bile domuzları yoldan geçmekten alıkoyamamış durumda. Vatandaşlar, bu durumun trafik kazalarına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Marmaris'te yaban domuzları, cadde ve sokakları istila etmeye başladı

Çareyi korna basmakta bulan araç sürücülerinin çabası boşa çıktı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde kimseye aldırış etmeden dolanan ve sürü halinde şehir merkezine inen yaban domuzları, araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Çareyi korna basmakta bulan sürücülerin yoldan geçme çabası boşa çıkarken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde son günlerde şehre inen yaban domuzu sayılarında artış yaşanırken, cadde ve sokakları domuzlar istila etmeye başladı. Son olarak Armutalan Mahallesi'nde şehir merkezine inen domuz sürüsü, etrafındakilere aldırış etmeden cadde ve sokakta yürüdü. O anlar ise bölgede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde yiyecek aradığı düşünülen yaban domuzlarının araç sürücülerinin yoldan geçmek için çaldıkları kornaya bile aldırış etmedikleri yer aldı. Yoldan geçebilmek için çareyi korna basmakta bulan sürücülerin çabası ise boşa çıktı. Yaban domuzlarının yoldan geçmesini bekleyen sürücüler daha sonra yollarına devam edebildi.

Gece gündüz fark etmeksizin yaban domuzlarının şehir merkezinde, hiçbir şeye aldırış etmeden sürüler halinde gezerek sokakları mesken tuttuğunu ifade eden vatandaş, özellikle araç sürücülerinin zor anlar yaşadığına dikkat çekti. Ayrıca bir anda yola çıkan domuz sürülerinin trafik kazalarına sebebiyet verdiği belirtilirken, sürücülerin de dikkatli olması gerektiği çağrısı yapıldı.

Marmaris'te Yaban Domuzları Şehir Sokaklarında Geziyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLDEMET KIZIL - Yerel

Yerel Haberler Hayvanlar Güvenlik Marmaris 3-sayfa trafik Çevre Yerel Yaşam Muğla Doğa

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum

 İspanya'yı sel vurdu! 51 kişi hayatını kaybetti

Avrupa ülkesini sel vurdu! 51 kişi hayatını kaybetti

 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında
CHP'liler Ahmet Özer'e destek vermesini beklerken Mansur Yavaş sergi paylaşımı yaptı

CHP'liler Ahmet Özer paylaşımı beklerken Mansur Yavaş bakın ne yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? Regaip Kandili ne zaman? Diyanet takvimi! MÜGE ANLI ALİ CAN DEMİRCİ OLAYI | Ali Can Demirci öldürüldü mü, nasıl öldü? ABD SEÇİMİ NE ZAMAN? ABD başkanlık seçiminde kim önde? Masterchef 30 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü personel alımı ne zaman? Başvuru şartları neler? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? CANLI ALTIN KURU | 30 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI CANLI İZLE | 30 Ekim maçlarını şifresiz, HD, kesintisiz izleme linki var mı? ZTK maçları izle! Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün maç var mı? ZTK maçları ne zaman, saat kaçta? MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? Türkiye - Galler maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? BİM 30 EKİM AKTÜEL KATALOĞU: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 30 Ekim Çarşamba günü Bim'e hangi ürünler gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.