Kaymakam Kaya, gençlik projesi heyetini ağırladı

Kaymakam Kaya, gençlik projesi heyetini ağırladı
Marmaris, Erasmus kapsamında yürütülen 'AI Connects YOUth' projesi çerçevesinde uluslararası gençlik çalışanlarını misafir etti. 2026'nın Gençlik Yılı ilan edilmesiyle birlikte gençlerin dijital becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Marmaris'te Erasmus kapsamında yürütülen "AI Connects YOUth" projesi çerçevesinde ilçeye gelen uluslararası proje ekibi, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti.

Muğla Valiliği tarafından 2026 yılının Gençlik Yılı ilan edilmesi kapsamında, 1-10 Nisan 2026 tarihleri arasında ilçede sürdürülen proje kapsamında Almanya, Türkiye, İtalya, Sırbistan, Slovakya ve Kuzey Makedonya'dan gelen toplam 30 gençlik çalışanı Marmaris Kaymakamlığı'nda ağırlandı. Ziyarette Kaymakam Refiki Birkan Göktaş da yer aldı.

Yapay zeka ve dijital araçların gençlik çalışmalarında daha etkin kullanılmasını amaçlayan proje kapsamında katılımcılar, Marmaris'te eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Program boyunca gençlik çalışanlarının hem teorik hem de uygulamalı oturumlarla yapay zeka teknolojilerini deneyimlediği belirtildi.

Projeyle gençlerin dijital becerilerinin geliştirilmesi, yenilikçi eğitim yöntemlerinin yaygınlaştırılması ve özellikle dezavantajlı gençlerin teknoloji aracılığıyla toplumsal yaşama daha güçlü katılım sağlaması hedefleniyor.

Ziyaret sırasında proje katılımcıları tarafından Marmaris, yerel yönetim çalışmaları ve ilçede yürütülen gençlik faaliyetlerine ilişkin çeşitli sorular yöneltildi. Kaymakam Nurullah Kaya, 2026 yılının Gençlik Yılı ilan edilmesinin gençlere yönelik projelerin artması ve desteklenmesi açısından önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Kaymakam Kaya ayrıca Marmaris'in doğal, tarihi ve turistik değerleri hakkında bilgi vererek, ilçenin uluslararası projelere ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Samimi ortamda gerçekleşen görüşmede, uluslararası gençlik projelerinin Muğla'nın gençlik vizyonuna katkı sunduğu vurgulanırken, proje ekibine çalışmalarında başarı dilekleri iletildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ünlülere yeni dalga operasyon! Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal dahil 14 isme gözaltı kararı

Emir Can İğrek, Burak Deniz ve Somer Şef dahil 14 isme gözaltı kararı
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşmaya uyulmazsa görülmemiş çatışma başlar

Anlaşma masası kurulmadan Trump'tan İran'a yeni tehdit
Ateşkes sonrası İsrail'den ilk adım

Ateşkes sonrası İsrail'den ilk adım
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şef Somer Sivrioğlu hakkında gözaltı kararı

Şef Somer Sivrioğlu hakkında gözaltı kararı
Kars'ta nisan sürprizi: Şehir merkezi 5 dakikada beyaza büründü

Baharda kar sürprizi: Şehir merkezi 5 dakikada beyaza büründü
Zirai don, kar, yağmur! 42 il için sarı kodlu uyarı verildi

Zirai don, kar, yağmur! 42 il için sarı kodlu uyarı verildi
Lunaparkta 'Sıfır yer çekimi' isimli oyun aletinden düşüp öldü

Lunaparkta korkunç olay! “Sıfır yerçekimi” sonu oldu
Şef Somer Sivrioğlu hakkında gözaltı kararı

Şef Somer Sivrioğlu hakkında gözaltı kararı
Moldova, Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan ayrıldı

Eski Sovyet ülkesinden Putin'i küplere bindirecek karar
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı