Kaymakam Kaya, gençlik projesi heyetini ağırladı

Marmaris'te Erasmus kapsamında yürütülen "AI Connects YOUth" projesi çerçevesinde ilçeye gelen uluslararası proje ekibi, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti.

Muğla Valiliği tarafından 2026 yılının Gençlik Yılı ilan edilmesi kapsamında, 1-10 Nisan 2026 tarihleri arasında ilçede sürdürülen proje kapsamında Almanya, Türkiye, İtalya, Sırbistan, Slovakya ve Kuzey Makedonya'dan gelen toplam 30 gençlik çalışanı Marmaris Kaymakamlığı'nda ağırlandı. Ziyarette Kaymakam Refiki Birkan Göktaş da yer aldı.

Yapay zeka ve dijital araçların gençlik çalışmalarında daha etkin kullanılmasını amaçlayan proje kapsamında katılımcılar, Marmaris'te eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Program boyunca gençlik çalışanlarının hem teorik hem de uygulamalı oturumlarla yapay zeka teknolojilerini deneyimlediği belirtildi.

Projeyle gençlerin dijital becerilerinin geliştirilmesi, yenilikçi eğitim yöntemlerinin yaygınlaştırılması ve özellikle dezavantajlı gençlerin teknoloji aracılığıyla toplumsal yaşama daha güçlü katılım sağlaması hedefleniyor.

Ziyaret sırasında proje katılımcıları tarafından Marmaris, yerel yönetim çalışmaları ve ilçede yürütülen gençlik faaliyetlerine ilişkin çeşitli sorular yöneltildi. Kaymakam Nurullah Kaya, 2026 yılının Gençlik Yılı ilan edilmesinin gençlere yönelik projelerin artması ve desteklenmesi açısından önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Kaymakam Kaya ayrıca Marmaris'in doğal, tarihi ve turistik değerleri hakkında bilgi vererek, ilçenin uluslararası projelere ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Samimi ortamda gerçekleşen görüşmede, uluslararası gençlik projelerinin Muğla'nın gençlik vizyonuna katkı sunduğu vurgulanırken, proje ekibine çalışmalarında başarı dilekleri iletildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı