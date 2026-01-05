Haberler

Marmaris'te dev kayalar orman yolunu kapattı

Marmaris'te dev kayalar orman yolunu kapattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, dağ yolunda heyelana yol açtı. Bayır ve Osmaniye Mahalleleri arasında bulunan toprak yol, düşen kayalar nedeniyle tamamen kapandı.

Marmaris'te sabah başlayan ve gece saatlerinde de etkisini gösteren sağanak yağış, dağ yolunda heyelana neden oldu.

Olay, Bayır Mahallesi ile Osmaniye Mahallesi arasında bulunan dağ yolunda meydana geldi. Yağışların etkisiyle dağdan kopan dev kayalar, toprak yolu tamamen kapatarak geçişi engelledi. Yoldan geçmek isteyen vatandaşlar durumu cep telefonu kamerası ile çekerek görüntüledi.

Özellikle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların sıkça kullandığı toprak dağ yolunun kapanması nedeniyle ulaşım aksarken, bölgedeki geçiş durdu. Bayır ve Osmaniye Mahalleleri arasında bulunan ve Camiyanı mevkii olarak bilinen bölgede yaşayan vatandaşlar, yolun mevcut haliyle kullanılmasının tehlike arz ettiğini belirterek, kayaların kaldırılması ve yolun yeniden ulaşıma açılabilmesi için iş makinelerine ihtiyaç olduğunu ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim

"Güzellikle vermezlerse, ekonomisini çökertirim"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hülya Avşar yeni rolü için tesettüre girdi: Çok konforlu

Ünlü oyuncudan tesettür yorumu: Çok konforlu
Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi

Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi
Sokak ortasında silahla vurulmuş halde bulunan bir kişi hayatını kaybetti

Sokaktan gelen sesleri duyan hemen polisi aradı, altından dram çıktı
Trump'ın oğlu, Maduro üzerinden servet kazandı

Trump'ın oğlu, Maduro üzerinden servet kazandı
Hülya Avşar yeni rolü için tesettüre girdi: Çok konforlu

Ünlü oyuncudan tesettür yorumu: Çok konforlu
Nefes kesen anlar! THY pilotundan ders olarak okutulacak iniş

Nefes kesen anlar! THY pilotundan ders olarak okutulacak iniş
Siyasi partilerin kasası dolacak, 2026 hazine yardımları belli oldu

İşte siyasi partilerin hazineden alacakları yardım miktarı