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Marmaris’te sağanak yağış başladı

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Marmaris’te sağanak yağış başladı
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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nün Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz için yaptığı kuvvetli yağış uyarısının ardından Muğla’nın Marmaris ilçesinde beklenen yağış başladı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz için yaptığı kuvvetli yağış uyarısının ardından Muğla'nın Marmaris ilçesinde beklenen yağış başladı.

Marmaris ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde aralıklarla sağanak şeklinde etkili olan yağışın, ilerleyen saatlerde şiddetini artırması bekleniyor. Meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmede, 17 Eylül 2026 Perşembe günü saat 05.00'te başlayan yağışların gece saat 23.00'e kadar devam edeceği belirtildi. Yetkililer; kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani su baskınları, sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve trafikte görüş mesafesinin azalması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Şu saate kadar olumsuz bir durumun bildirilmediği Marmaris'te sürücülerin de yağışlı havada hızlarını düşürmeleri ve takip mesafesini korumaları gerektiği hatırlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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