Marmaris'te Orman Yangınından Sonra Yeniden Ağaçlandırma Çalışmaları Başlatıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Hisarönü Mahallesi Gölge Koyu'nda geçtiğimiz yaz çıkan orman yangınında yok olan 5 hektarlık kızılçam ormanı, yeniden yeşeriyor. Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle başlatılan ağaçlandırma çalışmaları kapsamında binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

30 Haziran 2024'te karavan kampçıları tarafından çıkarıldığı iddia edilen yangında zarar gören alana, gönüllüler, öğrenciler ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 bin kızılçam ve selvi fidanı dikildi. Yangın sonrası Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlenen ve fidan dikimine hazır hale getirilen alanda, Hisarönü Orman İşletme Şefi Hayati Aygün Patat fidan dikimi hakkında bilgi vererek elindeki kızılçam fidanının nasıl torbadan çıkarılıp toprağa gömüleceğini anlattı.

Etkinlik kapsamında, geçtiğimiz yıl akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Nafia Kutlu adına toplanan 2 bin fidan ile Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yetiştirilen 3 bin fidan doğaya kazandırıldı. Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği'ne bağışlanan fidanlarla oluşturulan hatıra ormanı, doğaya katkı sağlarken aynı zamanda farkındalık oluşturdu. Merhum Nafia Kutlu'nun eşi Mehmet Kutlu, "Eşim adına yapılan bu bağışlardan ve oluşturulan hatıra ormanından dolayı çok gururluyum" dedi. Çocukları Hakan ve Canan Kutlu ise, "Bu fidanlar annemiz adına tüm kanser hastaları için bir farkındalık çalışması oldu. Aynı zamanda oksijen kaynağına dönüşecek" ifadelerini kullandı.

Devlet Orman alanlarını korumaya devam ediyor

Marmaris Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin, ağaçlandırma çalışmalarının önemine vurgu yaparak, "Doğa, hepimizin gelecek nesillere bırakacağı en değerli miras. Toplumda, yanan alanlara otel yapılacağına dair yanlış bir algı var. Bugün burada bir kez daha devletimizin böyle bir şeye izin vermeyeceğini ve ormana verdiği değeri göstermiş oluyoruz" dedi. Konuşmasının ardından fidan dikimi gerçekleştirilerek etkinlik başladı.

Öğrencilerden çevre bilinci mesajı

Fidan dikim etkinliğine katılan öğrenciler, çevrenin korunmasına dikkat çekerek, "Doğamızı koruduğumuz bilinsin istiyoruz. Ateş yaktıktan sonra söndürüldüğünden emin olmadan yanından ayrılmayalım, yerlere çöp atmayalım" diyerek sosyal mesaj verdi. Etkinliğe katılan yetişkinler ise doğanın önemine vurgu yaparak, Sevgililer Günü'nde böyle anlamlı bir etkinlikte yer almaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, etkinliğe katılan gönüllülere ve öğrencilere çeşitli hediyeler ve ikramlarda bulunarak teşekkürlerini iletti. Ağaçlandırma çalışmalarının önümüzdeki yıllarda da devam edeceği bildirildi. - MUĞLA