Marmaris'te Orman Yangını: Ekipler Seferber Oldu

Marmaris'te Orman Yangını: Ekipler Seferber Oldu
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Marmaris'te Orman Yangını: Ekipler Seferber Oldu
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bir ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Yangına müdahale için çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

Haber: Esma Turan

(MUĞLA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı.

Marmaris'in Hisarönü Mahallesi'nde ormanlık alanda bugün saat 14.45 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. Yerleşim yerlerine yakın bir alanda başlayan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 arazöz, 2 su ikmal aracı 2 helikopter ve 2 uçak sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: ANKA / Yerel
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