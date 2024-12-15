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Marmaris'te Mahalle Muhtarlarından Vefa Örneği: Bayrak Direğini Onarıp Türk Bayrağını Göndere Çektim

Marmaris'te Mahalle Muhtarlarından Vefa Örneği: Bayrak Direğini Onarıp Türk Bayrağını Göndere Çektim
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde dört mahalle muhtarı, atıl durumda olan bayrak direğini onarıp Türk bayrağını göndere çekerek büyük bir vefa örneği sergiledi. Mahalle muhtarları, bu etkinliğin ilçe genelinde devam edeceğini belirtti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde İçmeler, Camiavlu, Sinan ve Çamdibi mahallelerinin muhtarları, yıllardır atıl durumda olan Armutalan Tepesi'ndeki bayrak direğini onarıp Türk bayrağını göndere çekerek vefa örneği gösterdi.

İçmeler Mahallesi Muhtarı Ali Demirtaş, Camiavlu Mahallesi Muhtarı Melikşah Nor, Sinan Mahallesi Muhtarı Ümit Kaya ve Çamdibi Mahallesi Muhtarı Sezer Kılıç, azalar ve demir ustasıyla birlikte tamamen kendi imkanları ile bayrak direğinin bakımını yaptı. Yanlarında getirdikleri malzemelerle bayrak direğini onarıp ayağa kaldıran ekip, İstiklal Marşı'nı okuyarak Türk bayrağını göndere çekti.

"Bayrağımız bizim şerefimizdir"

Mahalle Muhtarları yaptıkları ortak açıklamada "Bayrağımız bizim şerefimiz ve onurumuzdur. Daha önce burada dalgalanan bayrağın, direğin atıl kalması nedeniyle yerinde olmaması içimizi sızlattı. Bugün hep birlikte bu eksikliği giderdik. Emeğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca muhtarlar, bu etkinliğin yalnızca Armutalan Tepesi ile sınırlı kalmayacağını, ilçe genelinde de benzer çalışmalara devam edeceklerini belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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