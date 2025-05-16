Marmaris'te Kuvvetli Rüzgar Turizm Faaliyetlerini Etkiledi

Marmaris'te Kuvvetli Rüzgar Turizm Faaliyetlerini Etkiledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar, fırtına uyarısının ardından turistlerin sahilde yürüyüş yapmasını engellemiyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle gezi tekneleri tura çıkmamış durumda.

Marmaris'te kuvvetli rüzgar etkili oluyor

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar etkili oluyor.

Meteoroloji'nin kıyı bölgelerinde fırtına ve kuvvetli rüzgar uyarısının ardından Marmaris'te sabah saatlerinden itibaren rüzgarlı hava etkili oluyor. Zaman zaman kuvvetli esen rüzgara rağmen ilçede turistler sahil bölgesinde yürüyüş yaparak, çarşıları gezdi. Olumsuz hava şartları dolayısıyla gezi teknelerinin de tura çıkmadığı öğrenildi. Rüzgarlı havanın yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLDEMET KIZIL - Yerel
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı

Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
Simge Sağın'ın en zor günü! Ablası Nilay Sağın son yolculuğuna uğurlanıyor

Ünlü sanatçının acı günü! Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia

Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia
Polise küfürler yağdıran eski AK Parti ilçe başkanı tutuklandı

Polise küfürler yağdıran eski AK Parti ilçe başkanı tutuklandı
Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde

Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde
İsmail Saymaz'ın ev hapsi kaldırıldı

Ev hapsindeki İsmail Saymaz için yeni karar
Bomba iddia! Zinedine Zidane Fenerbahçe'ye geliyor

Yönetim gemileri yaktı! Zidane Fenerbahçe'ye geliyor
Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin

Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi
İlk görüşme gerçekleşti! Erol Bulut Süper Lig'e geri dönüyor

İlk görüşme gerçekleşti! Süper Lig'e geri dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.