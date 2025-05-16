Marmaris'te Kuvvetli Rüzgar Turizm Faaliyetlerini Etkiledi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar, fırtına uyarısının ardından turistlerin sahilde yürüyüş yapmasını engellemiyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle gezi tekneleri tura çıkmamış durumda.
Marmaris'te kuvvetli rüzgar etkili oluyor
MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar etkili oluyor.
Meteoroloji'nin kıyı bölgelerinde fırtına ve kuvvetli rüzgar uyarısının ardından Marmaris'te sabah saatlerinden itibaren rüzgarlı hava etkili oluyor. Zaman zaman kuvvetli esen rüzgara rağmen ilçede turistler sahil bölgesinde yürüyüş yaparak, çarşıları gezdi. Olumsuz hava şartları dolayısıyla gezi teknelerinin de tura çıkmadığı öğrenildi. Rüzgarlı havanın yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLDEMET KIZIL - Yerel