Marmaris'te Kuvvetli Rüzgar Etkili Oluyor

Marmaris'te Kuvvetli Rüzgar Etkili Oluyor
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar, gezi teknelerinin turlarını iptal ettirdi. Meteoroloji'nin fırtına uyarısı sonrası rüzgarın şiddeti arttı; bazı vatandaşlar sörf yaparken, turistler sahilde yürüyüş yaptılar.

Marmaris'te rüzgar şiddetini artırdı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde başlayan rüzgar, etkisini artırırken, kuvvetli esmeye başladı.

Meteoroloji'nin sahil bölgeleri için verdiği Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına uyarısının ardından Marmaris ilçe merkezi ve mahallelerinde sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinde başlayan rüzgar etkisini artırarak kuvvetli esmeye başladı. İlçede gezi tekneleri turları iptal edildi. Şiddetli rüzgar Çiftlik Koyu'nda etkili olurken, bazı vatandaşlar ise dalgalı denizde sörf yaptı. Marmarisli vatandaşlar bu mevsimde rüzgarın görüldüğünü, bugün yaşanan hava şartlarının yarın düzeleceğini söyleyerek, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması dileğinde bulundular.

Bazı turistlerin ise kuvvetli rüzgara aldırış etmeden sahilde yürüyüş yaptıkları görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLDEMET KIZIL - Yerel
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