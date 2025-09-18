Haberler

Marmaris'te Gaziler Günü Kutlaması

Marmaris'te Gaziler Günü Kutlaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikler yemek daveti ile başlarken, davete ev sahipliği yapan Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya; "Kapımız ve gönlümüz sizlere daima açıktır" dedi.

Gaziler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikler yemek daveti ile başlarken, davete ev sahipliği yapan Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ; "Kapımız ve gönlümüz sizlere daima açıktır" dedi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle yemekli program düzenlendi. Marmaris Kaymakamlığı himayesinde, Marmaris Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı organizasyonuyla gerçekleştirilen programa, ilçede yaşayan şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Programa ayrıca Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Güney Ege Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Akın Coşkunlar, Başsavcı Fatmagül Yörük, Aksaz Deniz ÜstKomutanlığı'ndan Albay Yemliha Ak, Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Berker Dongul, İlçe Emniyet Müdürü Samed Seyhan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. İmran İnce ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdüresi Evrim Koçlar Çağlayan, Vakıf Mütevelli Heyeti üyeleri de katıldı.

Etkinlikte, şehit olan ve hayatını kaybeden gazilerin ruhlarına dualar okundu. Muharip Gaziler Derneği Marmaris Temsilcisi Azmi Özkan, günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaparak Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'ya teşekkürlerini iletti.

Kaymakam Kaya ise konuşmasında, "Saygıdeğer Gazilerimiz, Aziz Şehitlerimizin Aileleri; bugün 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlamak için bir aradayız. Gazilerimiz ve şehitlerimiz, milletimizin bağımsızlığı ve bayrağımızın göklerde dalgalanması için fedakarca mücadele etmiş kahramanlarımızdır. Kapımız ve gönlümüz sizlere daima açıktır. Hayatta olan gazilerimizin Gaziler Günü'nü tebrik ediyor, sağlık ve huzur diliyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail 'Vuracağız' dedi, saatler sonra Lübnan'a saldırdı

'Vuracağız' dediler, saatler sonra o ülkeye saldırdılar
Filmleri aratmayan hikaye: 12 saatlik jet-ski yolculuğu ile Gazze'den Avrupa'ya kaçtılar

12 saat jet-ski sürerek Avrupa'ya ulaştılar! Sonrası daha da ilginç
Şarkısıyla tartışma yaratan Mabel Matiz hakkında suç duyurusu

Şarkısıyla tartışma yaratan Mabel Matiz için bakanlık harekete geçti
Ali Koç'tan TFF ziyareti sonrası zehir zemberek sözler

Ali Koç'tan zehir zemberek sözler! İddiaları çok ciddi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.