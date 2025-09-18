Marmaris'te Gaziler Günü Kutlaması

Gaziler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikler yemek daveti ile başlarken, davete ev sahipliği yapan Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ; "Kapımız ve gönlümüz sizlere daima açıktır" dedi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle yemekli program düzenlendi. Marmaris Kaymakamlığı himayesinde, Marmaris Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı organizasyonuyla gerçekleştirilen programa, ilçede yaşayan şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Programa ayrıca Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Güney Ege Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Akın Coşkunlar, Başsavcı Fatmagül Yörük, Aksaz Deniz ÜstKomutanlığı'ndan Albay Yemliha Ak, Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Berker Dongul, İlçe Emniyet Müdürü Samed Seyhan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. İmran İnce ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdüresi Evrim Koçlar Çağlayan, Vakıf Mütevelli Heyeti üyeleri de katıldı.

Etkinlikte, şehit olan ve hayatını kaybeden gazilerin ruhlarına dualar okundu. Muharip Gaziler Derneği Marmaris Temsilcisi Azmi Özkan, günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaparak Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'ya teşekkürlerini iletti.

Kaymakam Kaya ise konuşmasında, "Saygıdeğer Gazilerimiz, Aziz Şehitlerimizin Aileleri; bugün 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlamak için bir aradayız. Gazilerimiz ve şehitlerimiz, milletimizin bağımsızlığı ve bayrağımızın göklerde dalgalanması için fedakarca mücadele etmiş kahramanlarımızdır. Kapımız ve gönlümüz sizlere daima açıktır. Hayatta olan gazilerimizin Gaziler Günü'nü tebrik ediyor, sağlık ve huzur diliyorum" dedi. - MUĞLA