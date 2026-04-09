Türkiye akıl ve zeka oyunları turnuvası Marmaris etabı tamamlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın ilkokul etabı gerçekleştirildi. Turnuvada öğrenciler stratejik oyunlarda yarıştı, derece elde edenlere ödüller verildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın Marmaris etabı kapsamında ilkokul yarışmaları gerçekleştirildi. Marmaris Spor Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Turnuvanın açılışında İlçe Turnuva Başhakemi Berrin Ay konuşma yaparak yarışmalar hakkında bilgi verdi. Programa katılan Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, eşi Sümeyra Kaya ile birlikte öğrencilerle yakından ilgilendi. Kaymakam Nurullah Kaya, akıl ve zeka oyunlarının çocukların stratejik düşünme, dikkat geliştirme ve problem çözme becerilerine önemli katkı sunduğunu belirterek yarışmaya katılan öğrencileri tebrik etti.

Programın devamında Kaymakam Nurullah Kaya ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel ilk hamleyi yaparak turnuvanın resmi açılışını gerçekleştirdi.

Turnuva boyunca öğrenciler Abluka, Motif, Küre, Equilibrio ve Pentago kategorilerinde mücadele etti. Karşılaşmalar boyunca salonda heyecanlı anlar yaşanırken öğrencilerin stratejik hamleleri dikkat çekti.

Yarışmaların ardından düzenlenen törende derece elde eden öğrencilere madalya ve çeşitli ödüller takdim edildi. Marmaris'i il finallerinde temsil edecek öğrenciler için başarı dilekleri ile program sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
