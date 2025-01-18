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Marmaris'te 400 Litre Kaçak Rakı Ele Geçirildi

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Marmaris'te yapılan operasyonda, kaçak alkol üretimi yapan bir şahsın evinde 400 litre el yapımı rakı, 50 litre viski ve 80 litre şarap ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.

Marmaris'te 400 litre kaçak rakı ele geçirildi

MUĞLA - Türkiye'nin en önemli turistik ilçelerinden Marmaris'te kaçak alkol üretimi yapan bir şahıs yakalanırken, şahsın evinde yapılan aramada 400 litre kaçak el yapımı rakı, 50 litre el yapımı viski, 80 litre kaçak el yapımı şarap ele geçirildi.

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Marmaris İlçesi Orhaniye Mahallesinde ikamet eden Ş.A. isimli şahsın el yapımı kaçak alkol üretimi ve satışı yaptığı bilgisinin alınması üzerine Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ikametinde arama yapıldı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrası şahsın evinde yapılan aramada, 400 litre doğal yollardan elde edilmiş rakı, 50 litre doğal yollardan elde edilmiş viski, 80 litre el yapımı şarap, 38 şişe gümrük kaçağı cin, votka ve viski, 8 şişe anason aroması, 50 litre kapasiteli aktif alkol üretim sistemi, 5 kilogram filtre kömür, 2 adet fermente yoğunlaştırıcı elektrikli battaniye, fermente şeker oranı ölçme cihazı, mikser matkap, 5 adet beher hap, alkol üretim sistemi ısı ölçer, 40 paket fermente mayası, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ile ilgili adli işlemlere başlanıldığı açıklandı.

Marmaris'te 400 Litre Kaçak Rakı Ele Geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLDEMET KIZIL - Yerel
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