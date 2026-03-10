Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü iftar sofrasını gazi ve şehit yakınları ile paylaştı

Muğla'nın Marmaris ilçesi Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Ramazan ayı dolayısıyla anlamlı bir iftar programı düzenlendi. Marmaris'te gerçekleştirilen programda yaklaşık 750 kişi aynı sofrada bir araya gelerek Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhunu paylaştı.

İlçe Emniyet Müdürü Samed Seyhan öncülüğünde gerçekleştirilen, şehit yakınları, gaziler ve emniyet personelinin yoğun bir şekilde katılım sağladığı program, Marmaris İlçe Müftüsü'nün yaptığı anlamlı konuşması ile başladı, ezan ve dualar ile devam etti.

Marmaris Siteler Mahallesi'nde bir otelde düzenlenen iftar programına Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Vekili, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Hamdi Abanoz, Güney Ege Sahil Güvenlik Komutanı Yarbay Akın Coşkunlar, Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Berker Dongul, Marmaris İlçe Sağlık Müdürü Dr. İmran İnce, Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel, Marmaris Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin, Marmaris Milli Parklar Müdürü Mesut Gümüş, Muğla Barosu Marmaris Temsilcisi Buğra Yavuz, GETOB Başkanı Cengiz Aygün, siyasi parti temsilcileri, Muharip Gaziler Derneği Marmaris Şubesi üyeleri, şehit yakınları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ve aileleri katıldı.

Programda konuşan İlçe Emniyet Müdürü Samed Seyhan konuşmasında, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendiren özel bir dönem olduğunu vurguladı. Seyhan, vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri ve fedakarlıklarıyla milletin gururu olan gazileri anarak, "Vatan toprağını kanlarıyla sulayarak bizlere bu aziz yurdu emanet eden kahraman şehitlerimizin kıymetli aileleri ve cesaretin yaşayan abideleri olan değerli gazilerimiz bizler için en büyük onur ve gurur kaynağıdır" ifadelerini kullandı.

Ramazan ayının manevi iklimine dikkat çeken Seyhan, "On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif sadece bir ibadet vakti değil, aynı zamanda ruhların arındığı, gönül köprülerinin kurulduğu, 'ben' değil 'biz' diyebildiğimiz ilahi bir mekteptir. Bugün burada sadece ekmeğimizi ve suyumuzu değil; hüznümüzü, sevincimizi ve vatan aşkımızı da paylaşıyoruz" dedi.

Seyhan ayrıca, Marmaris'in huzuru ve güvenliği için gece gündüz görev yapan emniyet personeline teşekkür ederek şehitlerin aziz hatıralarının her zaman yaşatılacağını, gazilere ise minnet duyduklarını ifade etti.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ise konuşmasında Ramazan ayının manevi atmosferinde böyle samimi bir ortamda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. İlçede huzur ve güvenliğin sağlanması için kolluk kuvvetlerinin büyük bir özveriyle görev yaptığını vurgulayan Kaya, Emniyet teşkilatına çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaymakam Kaya ayrıca teknolojik imkanlar, kamera sistemleri ve etkin takip sayesinde birçok asayiş olayının henüz başlamadan önlenebildiğini belirterek Marmaris'in huzurun simgesi olan şehirlerden biri haline geldiğini ifade etti.

Program, iftar yemeğinin ardından yapılan sohbetlerle sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı