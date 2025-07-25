Marmaris Devlet Hastanesi'ne Hayırsever Bağışı

Marmaris Devlet Hastanesi'ne Hayırsever Bağışı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, hayırsever Pınar Çakıroğlu tarafından Marmaris Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniği'ne taşınabilir doppler ultrason cihazı bağışlandı. Hastane yöneticileri, sağlık hizmetlerinin güçlenmesine katkı sağlayan bu hayırseverlik örneğini vurgulayarak, bağışın insan hayatına kalıcı bir etki yapacağını belirtti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir hayırsever tarafından Marmaris Devlet Hastanesi'ne tıbbi cihaz bağışında bulundu.

Hayırsever Pınar Çakıroğlu, ailesi adına Marmaris Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniği'ne taşınabilir doppler ultrason cihazı bağışladı. Kardiyoloji uzmanı Dr. Tahir Ulusoy, cihazın hastanenin tanı ve tedavi hizmetlerine önemli katkı sağlayacağını belirterek, "Hayırseverliğin özünde insan sevgisi vardır. Sağlık alanına yapılan her bağış, insan hayatına dokunan kalıcı bir mirastır" dedi.

Hastane Başhekimi Dr. Oğuzhan Erciyes ile Başhekim Yardımcısı Dr. Erdoğan Kocatürk de sağlık hizmetlerinin güçlenmesinde kamu ve vatandaş işbirliğinin önemine dikkat çekti. Yapılan bağışın örnek teşkil ettiğini vurgulayan yöneticiler, duyarlılığı ve desteği için Çakıroğlu ailesine teşekkür etti.

Bağışlanan taşınabilir doppler ultrason cihazı ile kardiyoloji kliniğinde hastalara daha hızlı ve etkin tanı imkanı sunulması hedefleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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