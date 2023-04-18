Marmaris Belediyesi'nden Kadir Gecesi'nde 3 Bin Kişilik İftar

Ramazan ayı boyunca merkeze uzak mahallelerde iftar sofraları kuran Marmaris Belediyesi, kapanışı Atatürk Meydanı’nda verilen halk iftarıyla yaptı. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı iftarda vatandaşlar deniz kıyısında oruç açtı.

Ramazan ayı boyunca merkeze uzak mahallelerde iftar sofraları kuran Marmaris Belediyesi, kapanışı Atatürk Meydanı'nda verilen halk iftarıyla yaptı. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı iftarda vatandaşlar deniz kıyısında oruç açtı.

Marmaris Belediyesi, Ramazan ayı boyunca merkeze uzak 14 mahallede iftar programı düzenledi. Belediye, Kadir Gecesi'nde ise ilçe merkezinde iftar yemeği verdi. Atatürk Meydanı'nda deniz kıyısında kurulan masalarda bir araya gelen yaklaşık 3 bin kişi, Kadir Gecesi'nde orucunu birlikte açtı.

İftar saatinden önce alana gelen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, alanın tamamını gezerek vatandaşlara, 'Hayırlı Ramazanlar' diledi. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Oktay, talepleri de dinledi. İftar programına Başkan Oktay'ın yanı sıra CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, CHP İlçe Başkanı Zekican Balcı, Belediye Başkan Yardımcıları İhsan Öztürk, Ali Zağlı, Burak Demirtaş ve birim amirleri katıldı.

Kadir Gecesi'nin manevi huzurunun yaşandığı atmosferde bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduğunu söyleyen Oktay, "Binlerce hemşehrimizle birlikte soframızı paylaşmak, ekmeğimizi bölüşmek çok güzel. Hem burada hem de mahallelerimizde düzenlediğimiz iftar yemeklerinde davetimizi kabul edip Ramazan ayının bereketini ve maneviyatını bizimle paylaşan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Tutulan oruçların ve edilen duaların kabul olmasını diler, şimdiden tüm halkımızın Ramazan Bayramı'nı kutlarım" diye konuştu.