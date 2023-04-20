Marmaris Belediye Başkanı Oktay, Personelle Bayramlaştı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Ramazan Bayramı arifesinde personelle bayramlaşarak mutlu bir bayram geçirmelerini diledi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Ramazan Bayramı öncesi son mesai gününde belediye personeliyle bayramlaştı. Marmaris Belediye Başkan Yardımcıları İhsan Öztürk, Ali Zağlı ve Burak Demirtaş'ın da katıldığı bayramlaşma ilk olarak İçmeler Ana Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi. Bayramlaşma, Armutalan Kültür Merkezi, Marmaris Ek Hizmet Binası ve Makine Araç Parkı ile sürdü.

Tüm personelin sağlık ve mutluluk içinde güzel bir bayram geçirmelerini dileyen Başkan Oktay, "Hem Ramazan Bayramı'nı hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir arada kutlayacağız. Herkese güzel bir bayram diliyorum" dedi.

MERHUM BAŞKANLAR MEZARLARI BAŞINDA ANILDI

Geçen bayramlarda olduğu gibi bu bayram arifesinde de eski belediye başkanlarının mezarlarını ziyaret eden Oktay, mezarlara çiçek bırakarak dua etti. Merhum belediye başkanları Ali Aygün, Zeki Güven, Kemal Seyfettin Elgin, Muharrem Elgin, Hamdi Yüzak, Mustafa Çoban, İsmet Karadinç, Hüseyin Fikri Öztan ve Kadir Yalçın'ın mezarlarını ziyaret eden Oktay, "Marmaris'in bugünlere ulaşmasında önemli katkıları bulunan merhum belediye başkanlarımıza tekrar Allah'tan rahmet, geride kalan yakınlarına sağlıklı bir ömür diliyorum" diye konuştu.