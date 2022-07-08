Marmaris Belediye Başkanı Oktay, Huzurevi Sakinleriyle Bayram Kahvaltısı Yaptı - Haberler

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Marmaris Belediye Başkanı Oktay, Huzurevi Sakinleriyle Bayram Kahvaltısı Yaptı

ANKA - Yerel
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Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, bugün huzurevi sakinleriyle bayram kahvaltısı yaptı. Oktay, “Zorlu bir süreçteydik ama artık atlatıyoruz. Bundan sonra Marmaris’in güzelliklerini doyasıya yaşayacağız” dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, bugün huzurevi sakinleriyle bayram kahvaltısı yaptı. Oktay, "Zorlu bir süreçteydik ama artık atlatıyoruz. Bundan sonra Marmaris'in güzelliklerini doyasıya yaşayacağız" dedi.

Marmaris Belediyesi Huzurevi'nde hayatlarını sürdüren huzurevi sakinleri, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın ev sahipliğinde kahvaltıda buluştu. Kahvaltıya, Belediye Başkan Yardımcıları Hakan Köksal, Burak Demirtaş, Ali Zağlı, Huzurevi Derneği üyeleri ve birim amirleri de katıldı.

Başkan Oktay, "Zorlu bir süreçteydik ama artık atlatıyoruz. Bundan sonra Marmaris'in güzelliklerini hep birlikte doyasıya yaşayacağız. Bugün burada birim amirlerimiz de var. Belediye anlamında yapılan her güzel işte onların emeği var. O yüzden bu bayram kahvaltısında onlar da olsun istedik. Çok daha güzel günlere kavuşmak için ekibimle birlikte canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Sizlerin de hayat tecrübelerinizle bizlere yol göstereceğinize inanıyorum. İyi ki varsınız" diye konuştu.

ANKA / Yerel

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