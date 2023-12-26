Marmaris Başsavcısı Turgay Karabulut İzmir'e atandı

17 Ağustos 2022 tarihinde Muğla'nın Marmaris ilçesi Cumhuriyet Başsavcısı olarak göreve atanan Turgay Karabulut, son Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararı ile İzmir'e Cumhuriyet Savcısı olarak atandı. Marmaris'te görev yaptığı süre içerisinde sevilen ve saygı duyulan Başsavcıya Marmaris'in incisi SMAtip1 hastası Zehra bebek ve ailesi veda ziyaretinde bulundu.

Geçtiğimiz hafta yayınlan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla 506 hakim ve savcının görev yeri değişti. HSK kararı kapsamında Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nda da değişiklik gerçekleşti. Bu değişikliğin duyulmasının ardından ilçe yaşayanları başsavcıya veda etmek ve yaptığı üstün hizmetlerden dolayı teşekkür amaçlı ziyaretler gerçekleştirdi. Bu çerçevede makamında Marmaris'te yaşayan Zehra Dağ bebek ile Zehra'nın annesi Ümran Dağ ve babası Abdullah Dağ'ı ağırlayan Başsavcı Karabulut'a aile üzüntülerini ve yeni görev yerinde başarı dileklerini ilettiler.

Başsavcı Turgay Karabulut bu hafta boyunca mesai saatleri içinde Marmaris adliyesindeki makamında görevinin başında olacağı ve yeni görev yerine önümüzdeki haftalarda gideceği öğrenildi. Başsavcı Turgay Karabulut'un İzmir'e tayini çıkarken Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'na ise İstanbul Anadolu Adliyesi savcılarından Fatmagül Yörük atandı. Fatmagül Yörük Marmaris'in ilk kadın Başsavcısı olacak. - MUĞLA