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Marmara Üniversitesi Geleneksel İftar Programı Gerçekleştirildi

Marmara Üniversitesi Geleneksel İftar Programı Gerçekleştirildi
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Marmara Üniversitesi Mezun ve Mensupları Derneği (MÜMDER), Ramazan ayının manevi atmosferinde düzenlediği geleneksel iftar programında mezunları, öğrencileri ve akademisyenleri bir araya getirdi. Etkinlikte birlik, dayanışma ve eğitim vurgusu yapıldı.

Marmara Üniversitesi Mezun ve Mensupları Derneği (MÜMDER), Ramazan ayının manevi atmosferinde geleneksel iftar programını büyük bir katılımla gerçekleştirdi. 15 Mart 2025 Cumartesi günü Marmara Üniversitesi Mehmet Genç Yerleşkesi'nde düzenlenen iftar daveti, üniversitenin mezunlarını, öğrencilerini ve akademisyenlerini aynı sofrada bir araya getirdi.

Program, ilahi dinletisi ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İftar yemeğinin ardından MÜMDER Genel Başkanı Mehmet Genç, bir selamlama konuşması yaparak, bu tür organizasyonların mezunlar ve öğrenciler arasındaki bağı güçlendirdiğini vurguladı. Mehmet Genç, "Bu anlamlı gecede bir araya gelerek dayanışmamızı pekiştiriyor, mezunlarımız ve öğrencilerimiz arasındaki bağı güçlendiriyoruz. Katılım gösteren tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum" dedi. Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt da etkinlikte yaptığı konuşmada üniversitenin akademik ve sosyal başarılarından bahsederek, mezunlarla olan güçlü bağların önemine dikkat çekti.

Program kapsamında ayrıca AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Özkaya ve Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz da selamlama konuşmaları yaptı. Konuşmalarında birlik, dayanışma ve eğitimin gücüne vurgu yaparak, gençlerin kariyer yolculuklarında yanlarında olacaklarını belirttiler. İftar programı boyunca mezunlar ve öğrenciler bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı, iş dünyasındaki gelişmeleri değerlendirdi ve kariyer hedefleri üzerine sohbet etti. Katılımcılar, Marmara Üniversitesi'nin köklü geçmişi ve mezunlar arasındaki güçlü dayanışma ruhunun bu tür organizasyonlarla daha da pekiştiğini ifade etti.

MÜMDER'in geleneksel hale getirdiği bu iftar programı, mezunların ve öğrencilerin akademik ve profesyonel hayattaki bağlarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Önümüzdeki yıllarda da devam etmesi planlanan bu anlamlı buluşma, Marmara Üniversitesi'nin değerlerini ve birlik ruhunu yaşatmaya devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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