Marmara Kariyer Fuarı Hazırlık Çalıştayı Bilecik'te Gerçekleşti

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı (CBİKO) koordinasyonuyla, Marmara Kariyer Fuarı (MARMARAKAF'25) kapsamında hazırlık çalıştayına Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı katılım gösterdi.

Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde 28-29 Nisan 2025 tarihlerinde 14 üniversitenin paydaşlığı ile gerçekleşecek olan Marmara Kariyer Fuarı (MARMARAKAF'25) kapsamında hazırlık çalıştayı düzenlendi. CBİKO Başkanı Doç. Dr. Salim Atay başkanlığında Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen çalıştaya, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul ve Kariyer Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. H. Tezcan Uysal katıldı. Çalıştayda, Marmara Kariyer Fuarı çalışmaları hakkında bilgilendirme ve koordinasyon toplantısı yapılarak 3 ayrı oturumda fikir alışverişinde bulunuldu. - BİLECİK