Marmara Denizi'ne 50 yıl önce düşen uçağın yeni parçaları bulundu

Youtuber Nedim Kuru ve ekibi, su altı dronu ile Marmara Denizi'nde 1975 yılında düşen THY'ye ait F-28 uçağının enkazına ait yeni parçaları görüntüledi. Uçak kazasında hayatını kaybeden önemli isimler arasında Fatih Terim'in kayınpederi ve şarkıcı Seyyal Taner'in kardeşi bulunuyor.

Marmara Denizi'ne 50 yıl önce düşen yolcu uçağına ait yeni parçaların bulunduğu iddia edildi. Youtuber Nedim Kuru ve ekibi su altı dronu ile yaptıkları dalışta uçak enkazına ait olduğu iddia edilen parçaları görüntüledi.

30 Ocak 1975 tarihinde 42 kişiye mezar olan ve yarım asırdır ulaşılamayan Türk Hava Yolları'na (THY) ait 'Bursa' isimli F-28 uçağının enkazına dair önemli gelişme yaşandı. İzmir-İstanbul seferini yaparken inişe geçtiği sırada Büyükçekmece açıklarında Marmara Denizi'ne düşen uçağın yerini tespit ettiğini öne süren Youtuber Nedim Kuru, su altı dronu ile daha önce yaptığı dalışta uçağa ait olduğu düşünülen parçaları tespit etmişti. Ekibin son dalışında uçağın gövdesine ait olduğu düşünülen parçalar görüntülendi.

Kazada hayatını kaybedenler arasında teknik direktör Fatih Terim'in kayınpederi Kamuran Aksu ve şarkıcı Seyyal Taner'in hostes kardeşi gibi isimler de yer alıyordu. Dönemin teknolojik yetersizlikleri nedeniyle enkaz resmi olarak çıkarılamamış, arama çalışmaları sınırlı kalmıştı. - İSTANBUL

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

