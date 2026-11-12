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Marmara'da lodos nedeniyle İDO, BUDO ve Şehir Hatları bazı seferlerini iptal etti

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Marmara'da lodos nedeniyle İDO, BUDO ve Şehir Hatları bazı seferlerini iptal etti Haber Videosunu İzle
Marmara'da lodos nedeniyle İDO, BUDO ve Şehir Hatları bazı seferlerini iptal etti
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Marmara Bölgesi'nde etkili olan şiddetli lodos, deniz seferlerinde aksamalara yol açtı. İDO, BUDO ve Şehir Hatları'nda olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferler iptal edildi; Şehir Hatları'nda bazı hatlarda seferler ikinci duyuruya kadar yapılamayacak.

Marmara Bölgesi'nde etkili olan şiddetli rüzgar deniz seferlerinde iptalleri de beraberinde getirdi.

Meteoroloji yetkililerinin uyarılarının ardından Marmara Bölgesi'nde şiddetli rüzgar etkili oluyor. Şiddetli lodos hayatı olumsuz yönde etkilerken, deniz seferlerin de aksamalar yaşandı. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve Şehir Hatlarında iptaller oluştu.

İDO'de olumsuz hava şartları nedeniyle Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy 12.30 seferi; Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 18.00 seferi iptal edildi.

Şehir Hatları'nda ise elverişsiz hava şartları sebebiyle Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada hatlarındaki seferlerin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği kaydedildi.

BUDO'da ise olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilen seferler şöyle:

Saat 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi

Saat 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi

Saat 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş) seferi

Saat 11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi

Saat 11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas) seferi

Saat 13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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