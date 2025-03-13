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Margara Sınır Kapısı'nın Kontrolü Ermenistan'a Geçti

Margara Sınır Kapısı'nın Kontrolü Ermenistan'a Geçti
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Rus Sınır Muhafız Birlikleri, Margara Sınır Kapısı'nın kontrolünü tamamen Ermenistan Sınır Muhafız Birlikleri'ne devretti. Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınır kapısı, insani yardım geçişleri için yeniden yapılandırıldı.

Rus Sınır Muhafız Birlikleri'nin çekilerek kontrol görevlerini tamamen Ermenistan Sınır Muhafız Birlikleri'ne devrettiği Margara Sınır Kapısı görüntülendi.

Türkiye ile Ermenistan arasındaki Alican-Margara Sınır Kapısı'nın Ermenistan tarafındaki sınır görevleri 1 Mart itibariyle Ermenistan'a geçmişti. Rus Sınır Muhafız Birlikleri'nin çekilerek kontrol görevlerini tamamen Ermenistan Sınır Muhafız Birlikleri'ne devrettiği Margara Sınır Kapısı görüntülendi. Ermenistan Başbakanlık Ofisi, Halkla İlişkiler ve Enformasyon Merkezi ve Erivan merkezli Orbeli Center araştırma merkezinin davetlisi olarak Erivan'da bulunan Türk gazeteciler sınır kapısını ziyaret etti. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi Avetik Harutyunyan, ziyaret sırasında gazetecilere bilgi vererek Alican-Margara sınır kapısının üçüncü ülke vatandaşlarına ve diplomatik pasaport sahiplerine açılmasına yönelik dördüncü toplantının 2022'de yapıldığını ifade etti. Toplantının ardından Türk yetkililerle de görüşmeler yapıldığını hatırlatan Harutyunyan, Ermenistan tarafının Margara Sınır Kapısı'nın tamamen yenileyerek hizmete hazır hale getirdiğini ifade etti. Sınırın hala kapalı olduğunu hatırlatan Harutyunyan, "Yıkıcı depremden sonra insani yardım kamyonlarının geçişi bu sınırın tamamen hizmet verebilmesi adına en güzel örneklerden biri. Anlaşma henüz tam anlamıyla uygulanmış değil, ancak sınır kapısı amaca ve hizmete hazır" dedi.

1993'te Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarının bir kısmını işgal etmesinin ardından kapatılan sınır kapısı, yalnızca 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından iki kez, insani yardımın geçişi için açılmıştı. - ERİVAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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