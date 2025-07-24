Mardinliler Kavurucu Sıcaklarda Çay İçmeye Devam Ediyor

Mardin'de kavurucu sıcaklara rağmen vatandaşlar sıcak çay tüketmeye devam ediyor.

Kent genelinde 45 derecenin üzerine çıkan hava sıcaklığı etkisini sürdürmeye devam ederken sabah saatlerinde evlerinin yakınındaki parklara gelen vatandaşlar, gölgede oturarak çay içmeyi sürdürüyor. Çayın bir alışkanlık değil kültür olduğunu belirten Mardinliler, sıcak havanın kendilerini etkilemediğini söylüyor.

Kent sakini Çiçek Deniz, çaysız bir gün geçirmediğini belirterek, "Çaykolik bir ailenin çocuğuyum. Her sabah evimin yakınında bulunan bu parka gelir çayımı içer, ardından işime giderim. İş yerimde de gün içinde epey çay tüketirim. Çay benim için vazgeçilmez diyebilirim" dedi.

Çayla ilgili çocukluğundan unutamadığı bir anısını da paylaşan Deniz, "5 yaşındaydım. Dedem her sabah çobanlık yapmak için evden çıkardı ben de dedemi yalnız bırakmamak için onunla giderdim. Dedem aynı zamanda çay içmeyi çok severdi. Bir sabah kendisinden üç defa çay demlemesini istedim her seferinde demledi ve keyifle içtik. Dördüncü defa çay demlemesini istedim. 'Yoruldum artık demlemem' dedi. Ben de çay demlemiyorsan evime gider evimde çayımı içerim dedim. ve dedemi orada bırakıp evime geldim" dedi.

Çay sevdiğini belirten Mehmet Ali Erbil ise "60 yıldır çay içiyoruz. Sıcak soğuk fark etmiyor. Her zamanki gibi içiyoruz. Günde 10, 15 hatta 30 bardak içtiğimiz oluyor. Bu bizim için çok doğal bir şey" ifadelerini kullandı. - MARDİN