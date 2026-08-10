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Nusaybin'deki Sınır Hattında Anız Yangını Kontrol Altına Alındı, Kamışlı'daki Yangın Görüntülendi

Nusaybin'deki Sınır Hattında Anız Yangını Kontrol Altına Alındı, Kamışlı'daki Yangın Görüntülendi
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde Suriye sınırındaki mayınlı bölgede çıkan anız yangını, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Sınırın diğer tarafındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde devam eden yangının alevleri ve dumanı Nusaybin'den görüntülendi. Mardin itfaiye ekipleri, yangının daha geniş alanlara yayılmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber: Gülten Akgül

(MARDİN ) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Suriye sınırındaki mayınlı bölgede çıkan anız yangını, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Sınırın diğer tarafındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde akşam saatlerinde de devam eden yangın ise Nusaybin'den görüntülendi.

Mardin'in Nusaybin ilçesi ile Suriye sınır hattındaki mayınlı bölgede dün akşam saatlerinde anız yangını çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, sınır hattında geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Nusaybin İtfaiyesi, askeri itfaiye ekipleri ve TOMA araçları sevk edildi. Ekiplerin koordineli şekilde yürüttüğü yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Sınırın Suriye tarafında yer alan Kamışlı kentinde de gündüz saatlerinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle çevredeki bahçelere sıçradı. Akşam saatlerinde de devam eden yangından yükselen yoğun duman ve geceyi aydınlatan alevler Nusaybin ilçesinden net şekilde görüntülendi.

Kamışlı'da sınır hatında alevlerin daha geniş alanlara yayılmaması için Mardin itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: ANKA
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